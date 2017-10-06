Rusya'dan flaş 'Kuzey Kore' iddiası!
Art arda nükleer denemeler yaparak büyük tepki çeken Kuzey Kore ile ilgili Rusya'dan şok bir iddia geldi.
Rusya resmi kaynaklarına göre, Kuzey Kore, Amerika Birleşik Devletleri'nin batı kıyılarına ulaşacağına inandığı uzun menzilli füzeyi test etmeye hazırlanıyor.
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