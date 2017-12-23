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Rusya'dan flaş PYD açıklaması

Rusya'dan flaş PYD açıklaması.21681
  • Giriş : 23.12.2017 / 10:35:00

Terör örgütü PYD ile ilgili Rusya'dam kritik bir açıklama geldi.

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Sepet Beşik

Suriye'nin kaderinin belirleneceği Soçi zirvesine terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan PYD'nin katılması ile ilgili açıklama yapan Suriye özel temsilcisi Lavrentyev, PYD'nin görüşmelerde yer almayacağını söyledi.

Rusya'nın Astana görüşmelerindeki baş müzakerecisi Aleksandr Lavrentyev, terör örgütü PYD'nin kongereye davet edilmeyeceğini duyurdu.

Buna karşın bazı Kürt temsilcinin kongrede yer alacağını belirten Rus temsilci Lavrentyev, "Kürtleri temsil ettirmeye çalıştık ancak diğer yandan da Türk muhataplarımızı rahatsız etmeyeceğinden emin olmak istedik" ifadesini kullandı.

Rus yetkili tam katılımcı listesinin Türkiye ve İran ile yapılacak görüşmelerden sonra tamamlanacağını kaydetti.

Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin düzenlenmesi için daha önce yapılan girişimler, katılımcıların belirlenmesi konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle sonuçsuz kalmıştı.

Rusya'nın ekim sonunda kongreye PYD'yi de davet etmesi Ankara'nın tepkisine neden olmuş ve kongre ileri bir tarihe ertelenmişti.,

NTV

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