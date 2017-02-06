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Rusya'dan flaş Suriye açıklaması

Rusya'dan flaş Suriye açıklaması.10969
  • Giriş : 06.02.2017 / 17:33:00

Lavrov, Suriye krizi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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Suriye'nin kaderini belirlen Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilen görüşmelerle ilgili Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov önemli açıklamalarda bulundu. Lavrov, Suriye'deki ateşkesin izlenmesi ve korunması ile ilgili önemli mesajlar verdi.

Moskova'da, Venezuela Dışişleri Bakanı Delcy Rodriguez ile görüşmesinin ardından yaptıkları ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, Suriye krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lavrov, Astana'da bugün diplomatlar ve askeri yetkililerin katılımıyla yapılan görüşmelerde, ateşkes gözlem mekanizmasının yanı sıra Beşşar Esed rejimi ve muhaliflerden siyasi müzakerelere katılacak delegasyonların oluşturulması ve anayasa görüşmelerine hazırlıkların da ele alındığını belirtti.

Dışişleri Bakanı Lavrov, ateşkes gözlem grubunun çalışma mekanizmasının belirlenmesinin ardından siyasi alanda da gelişmeler yaşanmasını umut ettiklerini ifade etti.

Öte yandan Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı "bir numaralı terörist devlet" olarak nitelediği açıklamayı, basın mensupları ve analistlerin vicdanına bıraktığını belirterek, İran'ın, Suriye topraklarında desteklediği silahlı gruplar aracılığıyla terör örgütü DEAŞ'la mücadeleye katkı sağladığını ileri sürdü.

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