Rusya'dan flaş Suriye atağı!
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye konusunda görüşmek üzere İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüşme gerçekleştirdi. Lavrov, son gelişmeleri İranlı mevkidaşı ile değerlendirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lavrov'un Zarif ile yaptığı telefon görüşmesinde, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı doğrultusunda Suriye'de siyasi çözüme yönelik atılacak adımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.
Soçi'de düzenlenmesi planlanan Ulusal Diyalog Kongresi'ne ilişkin istişarelere devam eden iki bakanın, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeleri de ele aldıkları kaydedildi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Soçi'de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne yaklaşık bin 700 kişinin katılacağını açıklamıştı.
Türkiye, İran ve Rusya tarafından geçen haftalarda yapılan ortak açıklamada, Beşşar Esad rejimi ve muhalifler arasında gerçekleştirilmesi öngörülen kongreye destek verilmişti.
TRT
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