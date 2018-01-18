Rusya'dan flaş 'Türkiye' açıklaması
Rusya ile Türkiye arasındaki görüşmeler devam ediyor. Rusya'dan, Türkiye ile ilgili de bir açıklama geldi.
Sputnik'in aktardığına göre, Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Gerasimov, Akar ve Fidan'ın Moskova'da gerçekleştirdiği görüşmede gerilimi azaltma bölgelerinin işleyişi ve bu bölgelerdeki ateşkes rejiminin desteklenmesiyle ilgili anlaşmalar da dahil olmak üzere Suriye'de durum ele alındı.
Öte yandan,TSK, Rusya'da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın Moskova'daki görüşmesine ilişkin fotoğraf paylaştı.
TSK'dan yapılan açıklamada "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AKAR ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan 18 Ocak 2018 tarihinde Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile bölgesel güvenlik konuları, Suriye’deki son gelişmeler ve Astana/Cenevre süreci hakkında görüşmelerde bulunmak üzere Moskova’ya gitmişlerdir" denildi.
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