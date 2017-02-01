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Rusya'dan flaş Türkiye-İran açıklaması

Rusya'dan flaş Türkiye-İran açıklaması.10969
  • Giriş : 01.02.2017 / 13:08:00

Lavrov, Türkiye-İran-Rusya üçlü mekanizmasının yürürlükte olduğunu belirtti.

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Astana görüşmeleri sonrası Suriye için devreye giren Türkiye-İran-Rusya üçlü mekanizmasının ateşkesin sağlaması ve uygulanması için devrede olduğu açıklaması Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından açıklandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'den düzenlenen bir forumda konuşan Lavrov, "Rusya, Türkiye ve İran bir koordinasyon mekanizması oluşturdu. Bu mekanizma, artık Suriye'deki ateşkesin uygulanışını izliyor" dedi.
Suriye'de ateşkese genel olarak uyduğunu belirten Lavrov, şöyle devam etti: "Elbette hiçbir ateşkes rejimi hiçbir şekilde IŞİD'i ve ismi her ne olursa olsun El Nusra'yı (yeni adıyla Fetih el Şam) kapsamıyor. Bu görüş Astana'daki görüşmelerde de açık bir biçimde doğrulandı."

Rusya, Türkiye ve İran kendi garantörlüklerinde gerçekleşen Astana görüşmelerinin sonucunda Suriye'deki ateşkesin izlenmesi ve uygulanmasının sağlanması için üçlü bir mekanizma kurma kararı almıştı. Astana'da geçen hafta gerçekleşen görüşmelerde, Suriyeli hükümet yetkilileri ve silahlı muhaliflerin temsilcileri ilk kez aynı masada bir araya gelmişti.

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