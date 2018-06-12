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Rusya'dan ilk açıklama: Şeytan ayrıntıda gizli

Rusya'dan ilk açıklama: Şeytan ayrıntıda gizli.18854
  • Giriş : 12.06.2018 / 12:37:00

ABD Başkanı Donald Trump ile Kim Jong-un görüşmesine Rusya'dan ilk açıklama geldi.

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un görüşmesine Rusya'dan ilk açıklama geldi. Rus Bakan, şeytanın ayrıntıda gizli olduğunu belirtti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim-Jong-un arasındaki zirvenin sonuçlarını olumlu bulduklarını ancak şeytanın ayrıntıda gizli olduğunu söyledi.

Trump ve Kim arasında Singapur'da yapılan ilk zirve hakkında açıklamalarda bulunan Ryabkov, zirvenin Kore Yarımadası'nda çözüme kazandırdığı ivmeyi olumlu bulduklarını ancak yapılan anlaşmaların detaylarını beklemelerini gerektiğini ifade etti.

Ryabkov, "İleriye dönük önemli bir adım atılmasından memnun olmamamız imkansız. Ancak şeytan ayrıntıda gizlidir ve anlaşmaları somut olarak görmemiz gerekiyor. Ancak anladığımız kadarıyla sürece ivme kazandırıldı" dedi.

Rusya olarak Kore Yarımadası'nda çözüm için (Kuzey Kore, Güney Kore, Rusya, Çin, Japonya ve ABD'nin yer aldığı) altılı müzakere formatının yeniden talep edilmesini ve bunun somut sonuçlar elde edilmesine katkı sunmasını beklediklerini kaydeden Ryabkov, "Çinli dostlarımız ve altılı müzakeredeki diğer taraflarla birlikte bu formatın yeniden talep edileceği anın geleceğini ve sonuç için çalışmaya devam edeceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.
Bu arada Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın milletvekili Yuriy Şvıtkin "Kim Jong-un ile Trump arasındaki görüşmeyi olumlu karşılıyoruz. Ancak aynı zamanda tek seferlik görüşmenin, tek zirvenin kayda değer sonuçlara götürmeyeceğine inanıyoruz” dedi.

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov da Moskova’nın Kuzey Kore’nin ve Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılması sürecinde yer almaya hazır olduğunu söyledi. Cabarov “Rusya Kore Yarımadası'na barışın getirilmesini hızlandırmaya hazır. Nükleer silahlardan arındırma süreci 6 müzakereci arasında oluşturulmalı. Pyongyang uluslararası toplumdan güvenlik garantisi istiyor, öncelikle de ABD’den” diye konuştu.

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