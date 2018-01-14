Rusya'dan İsrail açıklaması: Yasalara aykırı

Giriş : 14.01.2018 / 08:38:00

14.01.2018 / 08:38:00 Güncelleme : 14.01.2018 / 08:41:43

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Doğu Kudüs te dâhil olmak üzere Filistin topraklarındaki yerleşme çabalarına yönelik açıklama yaptı.