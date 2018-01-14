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Rusya'dan İsrail açıklaması: Yasalara aykırı

Rusya'dan İsrail açıklaması: Yasalara aykırı.21647
  • Giriş : 14.01.2018 / 08:38:00
  • Güncelleme : 14.01.2018 / 08:41:43

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Doğu Kudüs te dâhil olmak üzere Filistin topraklarındaki yerleşme çabalarına yönelik açıklama yaptı.

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Bakanlığın resmi sitesinde yayınlanan açıklamada, “Moskova, Rusya'nın, İsrail'in Doğu Kudüs te dâhil olmak üzere Filistin topraklarındaki yerleşim faaliyetlerinin yasalara aykırılığına yönelik prensip tutumunu teyit ediyor. İsrail’in bu çizgisinin İsrailliler ile Filistinliler arasında, nihai statünün tüm sorunları ile ilgili çözüm bulunması gereken doğrudan müzakerelerin kurulması için gerekli koşulların oluşturulmasına yardımı olmadığını düşünüyoruz” ifadelerine yer verildi.

'YERLEŞİM FAALİYETLERİ İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ BALTALIYOR'

Açıklamada ayrıca ‘İsrail’in yerleşim faaliyetlerinin devam etmesinin, Ortadoğu’da adil ve güvenli bir barışı tesis etme şanslarını azaltarak, Filistin-İsrail krizinin iki devletli çözümünü baltaladığı’ kaydedildi.

İsrail, geçtiğimiz çarşamba işgal altındaki Batı Şeria'da binden fazla yeni konut inşa etme planlarının onaylandığını, İsrail’in Filistin topraklarındaki ek inşaat projelerinin de en kısa zamanda onaylanabileceğini duyurmuştu.

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