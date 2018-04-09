Facebook Twitter Rss

Rusya'dan İsrail'e Filistin tepkisi

Rusya'dan İsrail'e Filistin tepkisi.14057
  • Giriş : 09.04.2018 / 15:55:00

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Filistin konusunda İsrail'e tepki gösterdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de 30 Mart'tan bu yana süren eylemlerde öldürülen Filistinlilerin sayısının 32'ye yükselmesi sonrası açıklama yaptı. Rusya, durumun kabul edilemez olduğunu savundu.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine mayıs ayı ortasına kadar devam etmeyi planlıyor.

Toprak günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan  İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gaspı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi. İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi öldürdü, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

TRT

Nazlı Ilıcak'ın davası başladı

ABD saldırıyı önceden biliyordu!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İngiltere'den kimyasal saldırı açıklaması

İngiltere'den kimyasal saldırı açıklaması

İngiltere'den Suriye'deki kimyasal saldırı ile ilgili açıklama geldi.

ABD saldırıyı önceden biliyordu!

ABD saldırıyı önceden biliyordu!

Suriye'de askeri havaalanına yapılan saldırı hakkında yeni gelişmeler yaşandı.

 

Rusya'nın ABD hazırlığı!

Rusya'nın ABD hazırlığı!

Rusya Federasyonu, Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı hazırlık yapıyor.

Askeri havalimanı vuruldu

Askeri havalimanı vuruldu

Suriye'de ülkenin merkezindeki askeri havalimanı vuruldu.

 

TSK'nın temizlediği El Bab'da büyük patlama

TSK'nın temizlediği El Bab'da büyük patlama

TSK'nın temizlediği El Bab'da büyük bir patlama meydana geldi.

Buz hokeyi kafilesi kaza yaptı: 14 kişi öldü

Buz hokeyi kafilesi kaza yaptı: 14 kişi öldü

Kanada'da Humboldt Broncos buz hokeyi takımı kaza geçirdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya