Rusya'dan kaza sonrası ilk açıklama
Kardeniz'de Rusya'ya ait savaş gemisi ile kargo gemisinin çarpışmadı ile ilgili Rusya Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Rusya, meydana gelen kazada hayatını kaybeden ve yaralanan olmadığını vurguladı.
Karadeniz'de Kilyos açıklarında Rus savaş gemisi ile hayvanları taşıyan bir gemisinin çarpışması sonucu meydana gelen kaza ile ilgili açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz Filosu'na ait Liman isimli araştırma gemisi İstanbul Boğazı'nın 40 kilometre kuzeybatısında hangi ülkeye ait olduğu belirlenemeyen Aşot-7 isimli bir başka gemiyle çarpıştığını açıkladı. Liman gemisinin mürettebatından kimsenin ölmediği ya da yaralanmadığı belirtildi.
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