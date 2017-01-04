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Rusya'dan koalisyona DAEŞ petrolü tepkisi

Rusya'dan koalisyona DAEŞ petrolü tepkisi.25553
  • Giriş : 04.01.2017 / 17:16:00

Konaşenkov, terör örgütü DAEŞ ile koalisyon arasındaki ilişkiyi yorumladı.

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El Bab operasyonuna destek vermeyen Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülüğündeki koalisyon güçleri ile ilgili Rusya'dan önemli bir açıklama geldi.

Rusya adına açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı İgor Konaşenkov, koalisyonun Suriye'nin ekonomik altyapısını yok etmeye çalıştığını ve DAEŞ'in petrol tesislerine dokunmadığını belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü Konaşenkov, ABD liderliğindeki koalisyon güçlerinin 2012'den beri sistematik olarak Suriye'nin ekonomik alt yapısını yok ettiğini iddia etti.  ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA Başkanı John Brennan'ın Rusya'nın Suriye'de "yakıp yıkma taktiği" uyguladığı açıklamasına cevap veren Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü İgor Konaşenkov, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Suriye'de DEAŞ'in elinde bulunan petrol tesislerini bilinçli bir şekilde vurmadığını savundu.  Rus sözcü Konaşenkov, "Şaşırtıcı biçimde, Suriye'de ABD ve koalisyon, sadece DEAŞ'ın ele geçirdiği petrol tesislerine bombardıman düzenlemedi" dedi.

CIA BAŞKANI BRENNAN NE DEMİŞTİ?

Amerikan PBS televizyonuna demeç veren CIA Başkanı John Brennan, Rusya'nın Suriye'yi "işe yaramaz bir toprak parçasına dönüştürmeyi" hedeflediğini söylemişti.  CIA Başkanı Brennan, "Ruslar izledikleri yakıp yıkma taktiği üzerinden yıkıma ve binlerce masum insanın ölümüne sebep oldu" demişti.

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