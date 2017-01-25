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Rusya'dan kritik Suriye hamlesi

Rusya'dan kritik Suriye hamlesi.10969
  • Giriş : 25.01.2017 / 11:50:00
  • Güncelleme : 25.01.2017 / 11:50:28

Rusya'dan Suriyeli muhaliflerle ilgili çok önemli bir açıklama geldi.

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Rusya Dışişleri akanı Lavrov'un 27 Ocak'ta gerçekleştirilecek bir toplantı ile Suriye'deki muhaif gruplarla buluşacağı açıklandı.

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