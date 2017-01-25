Rusya'dan kritik Suriye hamlesi
Rusya Dışişleri akanı Lavrov'un 27 Ocak'ta gerçekleştirilecek bir toplantı ile Suriye'deki muhaif gruplarla buluşacağı açıklandı.
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Otele yapılan bombalı saldırı 13 kişi öldü
Son yıllarda dünyanın dört bir yanında yaşanan terör saldırılarına bir yenisi daha eklendi.
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Birleşmiş Milletler'den kritik Astana görüşmelerine ilişkin açıklama geldi.
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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump hakkında Sudan'dan açıklama geldi.