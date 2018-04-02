Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması geldi
Kremlin Sarayı'ndan açıklama geldi. 3-4 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edecek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye başta olmak üzere uluslararası konuları ele alacağı öğrenildi.
Rus RIA haber ajansının açıkladığına göre, Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk temellerini birlikte atacak.
HÜRRİYET
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