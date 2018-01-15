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Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması

Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması.13676
  • Giriş : 15.01.2018 / 11:21:00

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye ile ilgili açıklamada bulundu.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamasında İdlib kentinde gözlem noktaları kurulması konusunda Ankara'nın çalışmalarını beklediklerini belirtti.

Lavrov, Suriye konusunda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yanı sıra ABD hakkında da konuştu. Lavrov, "ABD Suriye'de rejim değişikliği isteyenlere yardım ediyor" dedi.

Lavrov, Suriye'de ABD destekli isyancıların kontrolünde bir bölge yaratılmasının Suriye'nin bölünmesine neden olacağını ifade etti. 

TRT

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