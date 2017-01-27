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Rusya'dan Kürtlere özerklik açıklaması!

Rusya'dan Kürtlere özerklik açıklaması!.13297
  • Giriş : 27.01.2017 / 13:22:00

Rusya'dan 'Kürtlere özerklik teklif edildi' iddialarına ilişkin açıklama geldi.

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Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında Suriye konusunda fikir ayrılıkları devam ederken, Suriye Kürtlerine otonomi verilmesi haberi tepkilere neden olmuştu. Konuya ilişkin Rusya'dan açıklama geldi.

Rusya'nın hazırladığı Suriye anayasa taslağını hakkında konuşan Zaharova, "Suriyelilere ne ülkelerindeki krizin çözümünün şartlarını ne de anayasalarını zorla kabul ettirmeye çalışıyoruz" dedi.

Taslakta Suriye'de özerk bir Kürt bölgesi kurulmasının önerildiği yönündeki haberi de değerlendiren Zaharova, "Biz, özerk Kürt bölgesi kurulmasını önermedik. Bizim yaptığımız, Suriyelilerin karar alması ve aralarında tartışması gereken konuları ortaya koymaktı" ifadelerini kullandı.

Zaharova, "Suriye'de savaşan tarafların eline anayasa taslağını vermenin ve ellerinden otomatik tüfekleri almanın vakti geldi. Şu anda olan biten bu" diye devam etti.

Öte yandan Zaharova, Suriye konusunda Türkiye ve İran'la yaptıkları işbirliğini 'yapıcı ve uzun süreli' olarak gördüklerini belirtti.

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