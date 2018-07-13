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Rusya'dan NATO'ya jet yanıt!

Rusya'dan NATO'ya jet yanıt!.14415
  • Giriş : 13.07.2018 / 08:33:00

NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı konuya Rusya'dan cevap geldi.

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Sepet Beşik

Brüksel'deki NATO Zirvesi'nde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı konu ile ilgili açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, NATO'nun Rusya'yı suçlayarak, Baltıklardaki askeri aktiviteleri genişlettiğini söyledi.

NATO Zirvesi'nde alınan tüm kararların dikkatli bir şekilde analiz edileceğini belirten Zaharova, Rusya’nın suçlanmasının bir kanıta dayanmadığını ifade etti.

NATO Zirvesi'nde Rusya'nın suçlanmasına yönelik Zaharova, "Bu bahaneyle askeri blok (NATO), Baltık bölgelerinde ve Kuzey Avrupa’da kendi askeri aktivitelerini genişletiyor." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın "Almanya, Rusya’nın bir esiri" sözlerinin sorulması üzerine Zaharova, "Almanya'daki üslerde 35 bin Amerikan askeri var. Bu, Almanya'yı gerçekten kimin kontrol ettiği sorusudur. Bizim Almanya’da ticari işlerimiz var, ABD’nin ise askeri üssü var.” yanıtını verdi.

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