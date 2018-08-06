Rusya'dan NATO'ya uyarı
Rusya Başbakanı Dimitriy Medvedev, Gürcistan ve NATO'yu çıkabilecek çatışmalar konusunda uyardı. Medvedev, yıkıcı sonuçların önüne geçmek için yapılacakları sıraladı.
Medvedev, bir radyo programında yaptığı açıklamada, Osetya’da 2008’de yaşanan savaşın önceden engellenebileceğini savundu.
Söz konusu savaşın "kaçınılmaz" bir sonuç olmamasına rağmen yaşandığını ileri süren Medvedev, "Gürcistan’ın NATO’ya girmesi de korkutucu bir çatışma çıkartabilir ve bu da yıkıcı sonuçlara neden olabilir. Bunun neden gerektiğini anlamıyoruz." diye konuştu.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bir süre önce yaptığı açıklamada, tüm NATO üyelerinin Gürcistan’ı üyeliğe hazırlamak için çalışmaya devam edeceğini bildirmişti.
Öte yandan NATO üyesi Letonya, Litvanya ve Polonya’nın dışişleri bakanları bugün temaslarda bulunmak üzere Gürcistan’ın başkenti Tiflis’i ziyaret edecek.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de yaptığı açıklamada, NATO’nun Gürcistan ve Ukrayna’yı kapsayarak genişlemesini “son derece olumsuz” şekilde değerlendireceklerini söylemişti.
NTV
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