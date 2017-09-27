Rusya'dan referandum açıklaması!
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Rusya, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, 25 Eylül'de yapılan bağımsızlık referandumuyla ilgili 'Irak'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz' açıklaması geldi.
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