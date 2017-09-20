Rusya'dan referandum tepkisi
Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kuzey Irak'ta yapılması beklenen bağımsızlık referandumu ile ilgili görüş bildirdi ve Rusya'nın Irak'ın toprak bütünlüğünü desteklediklerini bildirdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin (IKBY) gerçekleştirmeyi planladığı "bağımsızlık referandumu"na ilişkin değerlendirmesini soran gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Kremlin Sözcüsü Peskov, “Kuşkusuz, Rusya’nın bölgedeki devletlerin toprak bütünlüğünün lehine tavrı değişmezdir. Bölge devletlerinin toprak ve siyasi bütünlüğünün korunması temelinde durumun istikrara kavuşmasına devam edilebileceğine inanıyoruz.” dedi.
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