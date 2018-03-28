Rusya'dan sert açıklama!
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Rus ajan ve kızının zehirlenmesi olayı ile ilgili açıklama yapan bakanlık, İngiltere'nin ölüm konusunda kanıt sunmadığı sürece siyasi provakasyonuun bir parçası olarak kabul edeceğini bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Londra yönetiminin soruşturmaya ilişkin bazı önemli bilgileri İngiliz halkından sakladığını iddia etti.
Reuters'a açıklama yapan bir Rus vekil ise Rusya'nın Batı ülkelerinin kovduğu diplomat sayısınca karşılık vereceğini söyledi.
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