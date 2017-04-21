Rusya'dan sert Türkiye açıklaması!
Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, şoke eden bir açıklamada bulundu. Dvorkoviç, Rusya'dan alınan buğdaya getirilen vergi kaldırılmadan Türkiye'ye uygulanan hiçbir yaptırımın iptal edilmeyeceğini belirtti.
Rus haber ajansı Sputnik'in haberine göre Dvorkoviç, "Buğday için getirilen sınırlamalar kaldırılmadan bizim tarafımızdan hiçbir adım atılmayacak. Buğday yasağı kaldırılmadan bizim herhangi bir şeyi (yaptırım) iptal etme ihtimalimiz yok" dedi.
Dvorkoviç, "Eğer buğdaya yönelik yasaklar kalkarsa üzerinde anlaşmaya hazır olduğumuz birkaç eylem var" diye ekledi.
Türkiye, buğday ve bir dizi ürünün vergisiz ithal edildiği ülkelerin yer aldığı listeden Rusya'yı 15 Mart'ta çıkarmıştı.
Kommersant gazetesi, bunun 'fiili bir yasak' olduğunu yazmıştı.
Kommersant'ın bazı kaynaklarıysa, Türkiye'nin bu adımı, Rusya'nın Türkiye'den alınan domatese yönelik yasağı kaldırmamış olması yüzünden atmış olabileceğini söylemişti.
Rusya ile yaşanan sorunların çözümü için son günlerde yoğun görüşmeler yapılıyor. Türkiye'nin Rusya'ya yaptığı önemli ihracat ürünlerinden domates dahil 13 ürünün bu ülkeye girişine izin verilmiyor.
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