Facebook Twitter Rss

Rusya'dan sert Türkiye açıklaması!

Rusya'dan sert Türkiye açıklaması!.19215
  • Giriş : 21.04.2017 / 10:33:00

Rusya Başbakan Yardımcısı Dvorkoviç, Türkiye ile ilgili şoke eden bir açıklamada bulundu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, şoke eden bir açıklamada bulundu. Dvorkoviç, Rusya'dan alınan buğdaya getirilen vergi kaldırılmadan Türkiye'ye uygulanan hiçbir yaptırımın iptal edilmeyeceğini belirtti.

Rus haber ajansı Sputnik'in haberine göre  Dvorkoviç, "Buğday için getirilen sınırlamalar kaldırılmadan bizim tarafımızdan hiçbir adım atılmayacak. Buğday yasağı kaldırılmadan bizim herhangi bir şeyi (yaptırım) iptal etme ihtimalimiz yok" dedi.

Dvorkoviç, "Eğer buğdaya yönelik yasaklar kalkarsa üzerinde anlaşmaya hazır olduğumuz birkaç eylem var" diye ekledi.

Türkiye, buğday ve bir dizi ürünün vergisiz ithal edildiği ülkelerin yer aldığı listeden Rusya'yı 15 Mart'ta çıkarmıştı.

Kommersant gazetesi, bunun 'fiili bir yasak' olduğunu yazmıştı.

Kommersant'ın bazı kaynaklarıysa, Türkiye'nin bu adımı, Rusya'nın Türkiye'den alınan domatese yönelik yasağı kaldırmamış olması yüzünden atmış olabileceğini söylemişti.

Rusya ile yaşanan sorunların çözümü için son günlerde yoğun görüşmeler yapılıyor. Türkiye'nin Rusya'ya yaptığı önemli ihracat ürünlerinden domates dahil 13 ürünün bu ülkeye girişine izin verilmiyor.

Trump'tan nükleer anlaşma açıklaması

Sorun ağız içi hastalıklar mı?

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Manisa'da korkutan depremler!

Manisa'da korkutan depremler!

Manisa'nın Selendi ilçesinde 5.2, Şehzadeler ilçesinde 4.9 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi.

SGK'ya FETÖ operasyonu!

SGK'ya FETÖ operasyonu!

FETÖ soruşturması kapsamında Bursa'da operasyon düzenlendi.

 

MİT TIR'ları savcısı tutuklandı!

MİT TIR'ları savcısı tutuklandı!

MİT TIR'larını durduran savcı Kavalcıoğlu ile ilgili karar verildi.

Çamlıca gişeleri kaldırılıyor!

Çamlıca gişeleri kaldırılıyor!

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Çamlıca gişeleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

 

Meclis'teki koltuklar değişiyor

Meclis'teki koltuklar değişiyor

Referandum sonrası Meclis'teki turuncu koltuklar da değişiyor.

UEFA'dan Lyon-Beşiktaş kararı!

UEFA'dan Lyon-Beşiktaş kararı!

UEFA, Avrupa Ligi'nde oynanan O.Lyon-Beşiktaş maçında çıkan olaylardan dolayı flaş bir karar aldı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya