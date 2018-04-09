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Rusya'dan şok Türkiye çıkışı!

Rusya'dan şok Türkiye çıkışı!.13676
  • Giriş : 09.04.2018 / 14:16:00

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ile ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu.

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Büyüyen Beşik

Rusya'dan ilginç çıkış. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Afrin topraklarında yürüttüğü Zeytin Dalı operasyonu sonrası bu bölgenin kontrolünü Suriye hükümetine vermesi gerektiğini öne sürdü.

sergel Lavrov, Türkiye’nin sınırlarını terör gruplarından temizlemek için gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı sonrasında kontrol altına alınan bölgenin Suriye hükümetine devredilmesi gerektiğini iddia etti.

Moskova’da bir basın toplantısında kritik Afrin açıklamasını yapan Lavrov, Ankara'nın daha önce ilan ettiği hedeflerine ulaşmasının ardından, meselenin en kolay çözüm yolunun Afrin'in Suriye rejimine devredilmesi olacağını öne sürdü.

Lavrov, "Biz en azından böyle bir yol izleneceğini umut ediyoruz” dedi.

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