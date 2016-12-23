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Rusya'dan Suriye'de ateşkes açıklaması

Rusya'dan Suriye'de ateşkes açıklaması.14057
  • Giriş : 23.12.2016 / 11:02:00
  • Güncelleme : 23.12.2016 / 11:03:45

Rusya Federasyonu'ndan Suriye ile ilgili önemli bir açıklama geldi.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile Suriye'de ulusal bir ateşkes sağlanması konusunun Ocak'ta yapılacak Astana görüşmelerinde belli olacağı bildirildi.

Rusya, Türkiye ve İran dışişleri bakanlarının Moskova'da yaptığı toplantı sonrası önemli kararlar alınırken, ABD Suriye'de başarısız bir polika yürüttüğünü kabul etmişti.

Türkiye, Rusya ve İran'ın dışişleri bakanlarının Moskova'daki toplantılarının ardından yayınladığı ortak bildiride, Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in Suriye barış görüşmelerinin Astana'da yapılmasına dair davetinin not edildiği yer almıştı.

Reuters'ın haberine göre Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Gennady Gatilov, Moskova, Ankara ve Tahran tarafından desteklenen yeni Suriye barış müzakerelerinin Ocak ayının ortasında yapılmasının planlandığını bildirdi.

Gatilov, Suriye genelinde bir ateşkesin sağlanması için neler yapılması gerektiğini konusuna odaklanılacağı beklentisi içinde olduğunu söyledi.

Türkiye, Rusya ve İran'ın dışişleri ve savunma bakanları Suriye'nin geleceğini görüşmek üzere Moskova'da bu hafta başında toplantı gerçekleştirmişti.

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