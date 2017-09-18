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Rusya'dan tehlikeli hamle!

Rusya'dan tehlikeli hamle!.23916
  • Giriş : 18.09.2017 / 21:26:00

Rusya ordusu, ABD askerlerinin de bulunduğu bölgeyi bombaladı.

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Rus askerlerinin Suriye'de ABD askerlerinin bulunduğu bölgeyi vurduğu öğrenildi.

Cumartesi meydana gelen olayda Rusya terör örgütü DEAŞ'a yönelik bombalama yaparken Amerikan askerleri bölgede bulunuyordu. Amerikan askerlerinin sadece bir kaç km uzaklıkta olduğu belirtilirken yaralanan Amerikan askerlerine, terör örgütü PYD'nin çatı örgütü Suriye Demokratik Güçleri tıbbi müdahalede bulundu.

Habertürk'ün CNN International'a dayandırdığı habere göre Amerikalı yetkililer, Rusya'nın bu saldırısının kasıtlı olmadığına inandıklarını ama yine de araştırdıklarını belirtti.

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