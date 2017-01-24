Rusya'dan Trump açıklaması: Her şey yıkılır
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın nasıl bir dış politika izleyeceği merak edilirken, Afganistan'daki ABD askerleri ile ilgili Rusya'nın Afganistan özel temsilcisi Kabulov'dan açıklama geldi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Afganistan'daki askerlerini çekme kararı alması halinde, bu ülkedeki durumun daha da kötüleşeceğini bildirdi. Interfax ajansının haberine göre bakanlık, bu konuda ABD'nin yeni başkanı Donald Trump ve yönetimi ile herhangi bir görüşme yapılmadığını da belirtti. Ajans haberine göre Rusya devlet başkanlığının Afganistan özel temsilcisi Zamir Kabulov şöyle konuştu: "Bildiğim kadarıyla, Trump'ın şu anda bir çekilme niyeti yok ve bu mantıklı çünkü şimdiki ortamda eğer oradaki askerlerini çekmeye karar verirse, her şey yıkılır."
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