Rusya'dan Trump-Kim görüşmesine yorum
Kremlin Basın Sözcüsü Peskov, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un görüşmesi için ilk açıklama geldi.
Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un doğrudan diyaloğunun memnuniyetle karşılandığını dile getirerek “Sonuçları ne olursa olsun bu tür toplantılar, yarımadadaki gerginliklerin giderilmesine katkıda bulunuyor ve durumu birkaç ay önce olduğu kritik noktadan uzaklaştırıyor. Bu memnuniyet vericidir.” ifadelerini kullandı.
Kremlin Basın Sözcüsü Peskov, Rus tarafı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Kore Yarımadası sorununu çözmenin tek yolunun doğrudan diyalog olduğu görüşünün zirvede teyit edildiğini vurguladı.
Peskov, Putin’in yarın Dünya Futbol Şampiyonası açılış törenine katılmak üzere Moskova’ya gelen Kuzey Kore Yüksek Halk Meclisi Başkanı Kim Yong Nam ile görüşeceğini sözlerine ekledi.
NTV
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