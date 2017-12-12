Rusya'dan Trump tweeti açıklaması!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ile ilgili yaptığı açıklamasında Trump2ın Twitter hesabından yaptığı tüm paylaşımları resmi açıklama olarak değerledireceklerini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Putin’in, Twitter’ı kullanmak istemediğini de kaydeden Peskov, “Kremlin basın servisinin çalışanları da dahil olmak üzere başkasının da kendisi için bunu yapabileceğini düşünmüyor” diye konuştu.
Twitter’ı yoğun şekilde kullanan Trump’ın buradan yaptığı paylaşımlarla ilgili yorum yapmaktan kaçınan Peskov, “Ancak Trump’ın resmi hesabından yaptığı tüm açıklamaları resmi olarak değerlendiriyoruz ve bu tweetleri Putin’e rapor ediyoruz” dedi.
Peskov, başka ülkelerdeki siyasetçilerin Twitter paylaşımlarını da resmi açıklama olarak gördüklerini sözlerine ekledi.
HÜRRİYET
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