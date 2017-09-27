Rusya'dan Türkiye için flaş açıklama geldi
Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemleri ile ilgili NATO'dan gelen eleştirilere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sözcüsü Dmitri Peskov'dan cevap geldi.
Peskov,"Kimsenin uluslararası hukuka uygun bir anlaşma bizi eleştirmeye hakkı yok" yanıtı verdi.
HÜRRİYET
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