Rusya'dan Türkiye için kritik açıklama
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamasında Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve terörün sona erdirilmesi konusunda Rusya, Türkiye ve İran'ın yan yana olduğunu vurguladı.
Rus TASS haber ajansının aktardığına göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus parlamentosunun üst kanadı olan Federasyon Konseyi’nde yaptığı konuşmada Moskova, Tahran ve Ankara’nın terörle mücadele ve Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması konularında aynı görüşü paylaştığını ifade etti.
Lavrov, Suriye meselesine ilişkin bazı noktalarda farklı yaklaşımlara sahip olunsa da Suriye’nin toprak bütünlüğü ve ülkedeki tüm etnik ve dini grupların aralarındaki ilişkilerin geliştirilmesi noktasında mutabık olduklarını söyledi.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
ABD: DAEŞ bitti diyenlere inanmayın!
Eli kanlı terör örgütü DAEŞ ile ilgili Amerika'dan açıklama geldi.
Rusya: ABD yeni ordu kuruyor!
Rusya'dan Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi
Kudüs'te sular durulmuyor
İsrail'in Filistinli vatandaşlara yönelik düşmanca tavrı, şiddetin boyutlarını arttırıyor.
Filistin'den flaş ABD yorumu!
Filistin yönetiminden Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili açıklama geldi.