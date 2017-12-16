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Rusya'dan Türkiye için kritik açıklama

Rusya'dan Türkiye için kritik açıklama.13676
  • Giriş : 16.12.2017 / 16:20:00

Rusya Federasyonu'ndan Türkiye ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi.

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Sepet Beşik

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamasında Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve terörün sona erdirilmesi konusunda Rusya, Türkiye ve İran'ın yan yana olduğunu vurguladı.

Rus TASS haber ajansının aktardığına göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus parlamentosunun üst kanadı olan Federasyon Konseyi’nde yaptığı konuşmada Moskova, Tahran ve Ankara’nın terörle mücadele ve Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması konularında aynı görüşü paylaştığını ifade etti.

Lavrov, Suriye meselesine ilişkin bazı noktalarda farklı yaklaşımlara sahip olunsa da Suriye’nin toprak bütünlüğü ve ülkedeki tüm etnik ve dini grupların aralarındaki ilişkilerin geliştirilmesi noktasında mutabık olduklarını söyledi.

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