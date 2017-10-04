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Rusya'dan Türkiye'ye müjdeli haber geldi

Rusya'dan Türkiye'ye müjdeli haber geldi.21864
  • Giriş : 04.10.2017 / 11:51:00

Rusya Başbakan Yardımcısı Dvorkovich, Türkiye ile ilgili açıklama yaptı.

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Rusya Başbakan Yardımcısı Arkady Dvorkovich, Türkiye'ye müjdeli haberi verdi. Dvorkovich, Rusya'nın 2018 yılı başından itibaren Türkiye'den en az 50 bin ton domates alımına izin verileceğini söyledi.

Rus haber ajansı Interfax'ta yer alan habere göre, Dvorkovich önümüzdeki yıldan itibaren domates ithalatına izin verileceğini açıkladı. Interfax, Türkiye'den ithal edilecek miktarın en az 50 bin ton olacağını yazarken, Reuters ise ithalatın 'en fazla' 50 bin ton olacağını duyurdu.

Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin geçen hafta Ankara'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti. Yapılan görüşmelerin ardından Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de Türkiye'den domates ithalatına yönelik kısıtlamaların yakında kalkmasının beklendiğini söylemişti.

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