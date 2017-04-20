Rusya'dan Türkiye'ye şok tehdit!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya'dan charter uçuşları konusunda bir sıkıntı olmadığına dair yaptığı açıklama sonrası Rusya'dan tam aksi bir değerlendirme geldi. Rusya uçuşların durdurulması uyarısı konusunda konuştu.
Sokolov, Türkiye'ye charter uçuşların durdurulabileceği uyarısının hâlâ geçerli olup olmadığı yönündeki soruya, "Pozisyonumuz değişmedi. (Rus havacılık ajansı) Rosaviatsiya bir uyarıda bulundu. Bu uyarının içeriğini gördünüz. Şu anda buna ek olarak verilebilecek bir bilgi yok" yanıtını verdi.
Rus havayolu şirketleri 10 Nisan'da Rosaviatsiya'dan, Türkiye'deki iç siyasal durum nedeniyle bu ülkeye charter uçuşların durdurulabileceği uyarısının yer aldığı bir telgraf almıştı.
Kommersant gazetesi, Rosaviatsiya'nın Rus havayolu şirketlerini uyarmasının, ABD'nin 7 Nisan'da Suriye'yi vurması sonrası Rusya—Türkiye ilişkilerinin gerginleşmesinin bir sonucu olduğunu iddia etmişti.
HÜRRİYET
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