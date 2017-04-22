Rusya'dan Türkiye'ye vize müjdesi
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksey Meşkov müjdeli haberi verdi. Meşrov, Türk vatandaşları için belirli kategorilerde vize işlemlerini kolaylaştırmaya hazır olduklarını belirtti
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