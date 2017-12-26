Rusya'dan Türklere vize açıklaması
Rusya parlamentosu alt kanadı Duma Başkanı Yolodin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman'ın gündeme getirdiği Türk vatandaşlarının Rusya'ya uçak krizinden önce bildirdiği vizesiz seyahat edebilme konusunda açıklama yaptı.
Yolodin, Suriye bağlantılı terör tehdidi kalkmadan eski vizesiz düzene geçilmesinin zor olacağını dile getirdi.
Rusya’dan Türklere vize açıklamasıMoskova’da yaptığı açıklamada Türkiye’nin Rusya’dan vizelerin kaldırılması talebini incelediklerini belirten Volodin, “Eskiden olduğu gibi vizesiz rejime dönülebilmesi için terör tehdidi tamamen ortadan kalkmalı. Terör tehdidi derken Suriye’deki durumu göz önünde bulunduruyoruz. Suriye’de DEAŞ yenilgiye uğratılmış olmasına rağmen terör unsurlarının bu ülkeden dünyaya yayılması şimdi çok daha güncel konu haline geldi. Suriye’de daha fazla barınamayacaklarını idrak eden bu unsurlar şimdi farklı yollardan Rusya, Orta Asya, Uzak doğu ve Avrupa ülkelerine sızmaya çalışıyor. Türkiye de Suriye’nin komşusu olarak bu güzergâhın üzerinde yer alan ülke. Dolayısıyla Türkiye ile eskisi gibi vizesiz rejime geçebilmemiz için çok daha geniş işbirliği yapılması gerekiyor. Teröristlerin Suriye’den dünyaya yayılmayacağı garantilendiği zaman vizesiz seyahat konusu çözülebilir” dedi.
Türkiye ile Rusya arasında Kasım 2015 tarihine kadar vizesiz seyahat rejimi uygulanıyordu. Uçak krizinin patlak vermesiyle Rusya tek taraflı Türk vatandaşlarına yeniden vize uygulamaya başladı. İki ülke arasında liderler düzeyinde bir dizi ikili görüşme ardından ticari ve ekonomik ilişkiler rayına oturtulmasına rağmen, Rusya eski vizesiz rejime dönüş yapmadı. Rus vatandaşları ise eskiden olduğu gibi Türkiye’yi vizesiz üç aylığına ziyaret edebiliyor.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
Kuzey Kore'den ABD'ye: Kanıt gösterin!
Kuzey Kore, Amerika Birleşik Devletleri'ne o yazılım konusunda yanıt verdi.
Rusya'dan açıklama: Suriye'de kalıcıyız
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkesinin Suriye politikası ile ilgili açıklama yaptı.
Suudi Arabistan Kralı, Macron ile görüştü
Suudi Arabistan Kralı Selman, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü.
O ülke büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyor
Orta Amerika ülkesi Guatemala, büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyor.
Rus ve İngiliz bakanla canlı yayında kapıştı
Moskova'da Rus ve İngiliz bakanların yaptığı toplantı olay yarattı.
ABD: SGD sayesinde tek bir asker kaybetmedik
Amerika Birleşik Devletleri'nden SDG ile ilgili açıklama geldi.