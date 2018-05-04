Rusya'dan uyarı: Bedelini tüm dünya öder
Özellikle Suriye politikları çelişen 2 dev ülke Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın arası yine açıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin bir hatasını tüm dünyanın ödemek zorunda kalacağını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin bir hata veya blöfün bedelinin tüm dünyaya patlayabileceği bir durum oluşturduğunu söyledi. Lavrov, ABD ile iyi ilişkiler geliştirmek istediklerini, ancak ulusal çıkarlarından da vazgeçmeyeceklerini vurguladı.
İtalya’da yayınlanan Panorama dergisine konuşan Lavrov, ''Rusya ile Batılı ülkeler arasında silahlı bir çatışma gerçekleşebilir mi?'' sorusuna yanıt verdi.
Lavrov ''Göründüğü üzere, dünyada durum giderek daha gergin ve öngörülemez bir hal alıyor. Daha önce de söyledik. Bu durum öncelikle ABD’nin ve baskısı altındaki bazı Batılı ülkelerin tek taraflı eylemlerinin durdurmamasının sonucu'' dedi.
Lavrov, Rusya’nın ABD ile dostane ilişkiler istediğini, ancak ulusal çıkarları ve ticari prensiplerinden vazgeçmeyeceğini belirtti.
Lavrov “Washington’da aklı selimin zamanla kendini göstermesini umuyorum. ABD ile normal, öngörülebilir, dostane ilişkiler kurmak istiyoruz. Ancak ticari prensiplerimiz ve ulusal çıkarlarımız pahasına değil” dedi.
Lavrov, ABD’deki Rusofobinin dünyadaki durumu olumsuz etkilediğini, mevcut sorunların Rusya ile ABD’nin iş birliği olmadan çözülemediğini ve biriktiğini vurguladı.
SPUTNİK
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