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Rusya diplomatlarını çekti!

Rusya diplomatlarını çekti!.14415
  • Giriş : 13.12.2017 / 10:10:00

Rusya, iç savaşın sürdüğü Yemen'den diplomatlarını çekti.

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Büyüyen Beşik

Rusya'dan çarpıcı bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, iç savaşın devam ettiği Yemen'de bulunan diplomatik personelini çektiğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova yaptığı açıklamada, Yemen'de devam eden iç savaş nedeniyle Rusya'nın büyükelçiliğin tüm çalışanlarını ülkeden çektiğini ve bir kısmını Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a aktardığını açıkladı.

Zaharova, "Yemen'in başkenti Sana'daki durumu göz önüne aldığımızdan, Rus diplomatların Yemen'deki faaliyetlerini geçici olarak dondurma kararı aldık" açıklamasını yaptı..

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