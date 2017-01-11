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Rusya Dışişleri'nden flaş vize açıklaması!

Rusya Dışişleri'nden flaş vize açıklaması!.19215
  • Giriş : 11.01.2017 / 14:21:00
  • Güncelleme : 11.01.2017 / 14:22:48

Rusya Dışişleri Bakanlığı, vize konusunda önemli bir açıklama yayınladı.

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Vize konusunda Rusya'dan açıklama geldi. Rus yetkili, Türkiye'nin Rusya'nın Türk vatandaşlarına vize uygulamasını kaldırmasını beklediklerini belirtti.

Açıklamada öncelikli olarak iş adamlarının ve resmi heyetlere vizelerin kaldırılmasının gündemde olduğu bildirildi.

Türkiye-Rusya ilişkileri hakkında bilgi veren yetkili, iki ülke  arasında Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) Toplantısı'nın bu yıl  başlarında yapılmasının planlandığını, ÜDİK'in altındaki 3 ana mekanizmadan Karma  Ekonomik Komisyon (KEK) ve Ortak Stratejik Planlama Grubu (OSPG) toplantılarının  gerçekleştiğini belirtti.

Bu mekanizmanın üçüncü ayağı olan Türk-Rus Toplumsal Forum  çalışmalarının da ilişkilerin siyasi alanın yanı sıra toplumdan topluma sağlam  bir temel oluşturarak devam etmesini amaçladığını vurguladı.

'ÜDİK'İN SOMUT ADIMLARLA TAÇLANMASINI BEKLİYORUZ'

Başbakan Binali Yıldırım'ın beraberinde 7 bakanla Rusya'ya yaptığı  ziyaretin ikili ilişkilerde yakınlaşılması, eski yakınlığa dönülmesi, hatta  ilişkilerin eskisinden daha ileriye taşınması konusunda önemli bir adım olduğunu  söyleyen yetkili, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı  sonucu öldürülmesinin Türkiye-Rusya ilişkilerinin seyrini sabote etmeyi  amaçladığını vurguladı.

Dışişleri yetkilisi, ikili ilişkilerde gelinen aşamayı, "Şu anda yeni  yılda bakış açımız ÜDİK'in toplanması, somut sonuçlarla taçlanması." ifadesiyle  aktardı.

Yetkili, Rus Büyükelçi Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin  ardından soruşturma sürecini Türk yetkililerle birlikte yürütmek için Türkiye'ye  gelen heyetin çalışmalarına sıkıntısız devam ettiğini belirtti.

'ASTANA YOLUNDA HAZIRLIKLAR OLACAKTIR'

Yetkili, Türk ve Rus heyetlerinin bir araya gelerek, 23 Ocak'ta  Astana'da yapılması planlanan Suriye görüşmelerini ele alıp almadığına ilişkin  bir soruya, Ankara'ya bir Rus heyetin gelişine dair bilgisi olmadığı yanıtını  verdi. Bakanlık yetkilisi, "Henüz bir somutlaşma yok. Ama olacaktır. O toplantı  olmaz, başka toplantı olur ama Astana yolunda hazırlıklar olacaktır." dedi.

TÜRK ŞİRKETLERİNE YÖNELİK KISITLAMALAR

İki ülke ilişkilerinin gergin olduğu dönemde Rusya'dan Türkiye'ye  yönelik bazı kısıtlamalar uygulandığını, ancak bunların bir kısmının  kaldırıldığını ve kaldırılmaya devam edeceğini belirten yetkili, Rusya'nın bir  kararname çıkararak, ülkede çoğu Orta Asya'dan gelen göçmen işçilerin çalışma  kotasını yüzde 18'e indirdiğini söyledi.

Bu kararın küresel ekonominin getirdiği genel bir eğilimin sonucu  olduğunu vurgulayan yetkili, "Özellikle Türk firmaları, Türk işçi çalıştırmak  istiyor. Bazı firmalar istisna tutulmuştu, o firmaların sayısı genişletildi. Geri  kalanı vizeyle irtibatlı." ifadesini kullandı.

Yetkili, büyük bölümünü müteahhitlik firmalarının oluşturduğu Türk  şirketlerinin Türk çalışanları istihdam edebildiğini, belli bir kotayı aşmamak  kaydıyla yenilerini getirebildiklerini vurgulayarak, "Onlarda bir kısıtlama yok.  Diğer çalışanlarda da kaldırılması için biz müracatta bulunuyoruz." dedi.

Rusya'da faaliyet gösteren firmalardan önce 30'una kısıtlamaların  kaldırıldığını, daha sonra bu sayının 50'ye ve 80'e ulaştığını belirten yetkili,  Rusya'nın yasak getirdiği 18 tarım ürününden 5'ine ilişkin yasağın  kaldırıldığını, bu alanda da bir açılım yapılabileceğini kaydetti.

Yetkili, biber, nar, kabak, marul, patlıcan ve domatesin de kısıtlama  kapsamındaki ürünler olduğunu, şu anda 13 üründe kısıtlamanın devam ettiğini, öte  yandan bu kısıtlamaların kaldırılması için girişimlerde bulunulduğunu belirtti.  İki ülke arasında yerli para ile ticaret konusunun da şirketler bazında  konuşulduğunu kaydeden yetkili, her iki tarafın bu konuda kararlı olduğunu ifade etti.

VİZE KOLAYLIĞI

Dışişleri yetkilisi, Türkiye'nin Rusya'nın Türk vatandaşlarına vize  uygulamasını kaldırmasını beklediğini belirterek, "Şimdi bir çalışma yapıyorlar.  Sanıyorum öncelikli olarak iş adamlarına ve resmi heyetlere  vizelerin  kaldırılması gibi birtakım düşünceler içindeler." dedi.

Türkiye'nin ilişkilerde yaşanan krizden önce Batı ülkeleri arasında  Rusya ile ilişkilerini en fazla geliştiren ülkelerden biri olduğunu vurgulayan  yetkili, "Şimdi bizim yaptığımız tekrar eski noktaya dönmek ve hatta ticari  konularda mümkünse o noktayı aşmak." dedi.

Yetkili, Türkiye'nin ilişkileri göz önünde tutulduğunda, Batı  ülkelerinin ve Rusya'nın birbirinin alternatifi olmadığını söyledi.

TÜRK AKIMI doğalgaz BORU HATTI

Yetkili, Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı projesinin iki kademeli bir  proje olduğunu, projenin ilk hattıyla Türkiye'nin Ukrayna, Romanya, Bulgaristan  hattından aldığı gazın ikame edilmesinin amaçlandığını ve ikinci hattıyla da  Avrupa'ya gaz gönderilmesinin planlandığını söyledi.

Bu hattın inşa edilebilmesinin Rusya ve AB arasında alınacak karara  bağlı olduğunu ifade eden yetkili, Avrupa'dan gaz talebi gelirse, bu hattın  ekonomik olarak uygulanabilir olduğunu ifade etti.

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