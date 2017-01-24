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Rusya et ihracatı için Türkiye'ye şart koştu

Rusya et ihracatı için Türkiye'ye şart koştu.19215
  • Giriş : 24.01.2017 / 11:23:00

Rusya Tarım Bakanı, et ihracatı konusunda Türkiye'ye şart koştu.

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Türk dometeslerinin Rusya'ya girişinin serbest bırakılması için Rusya'dan Türkiye'ye et ihracatı konusunda şart geldi. Konuya ilişkin açıklama yapan Tkaçev, olumsuz tavır sergileyerek yeni bir 'şart' ortaya attı.

Tass ajansının bildirdiğine göre, G20 tarım bakanları toplantısında konuya değinen Tkaçev, “Türk sebze ürünlerinin Rusya pazarına sevkiyatına yönelik sınırlamaların kısmen ya da tamamen kaldırılması konusu, Türk tarafının Rus ürünlerine (süt ürünleri, tavuk, sığır ve koyun eti) uygulanan sınırlamaları kaldırması konusuyla birlikte ele alınmalı” dedi.

Rus Bakan, Moskova’nın Türk gıda ürünlerine sınırlamaları kaldırma kararı alırken "ulusal güvenlik konusunu da" göz önünde bulunduracağını ekledi.

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