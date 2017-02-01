Rusya Federasyonu, Türk Akımı'nı onayladı
20 Ocak'ta parlamentonun alt kanadı olan Duma tarafından onaylanan Türk Akımı doğalgaz boru hattına ilişkin anlaşmanın Rusya parlamentosunun üst kanadı olan Federasyon Konseyi tarafından onaylandığı öğrenildi.
Hükümetlerarası anlaşması Ekim 2016'da İstanbul'da imzalanan Türk Akımı projesi kapsamında, biri Türkiye pazarı, diğeriyse Avrupa pazarının ihtiyaçlarına yönelik olmak üzere 2 boru hattı inşa edilmesi planlanıyor.
Hatlardan her birinin kapasitesinin yıllık 15.75 milyar metreküp olacağı açıklanmıştı.
TBMM Genel Kurulu'nda 2 Aralık'ta kabul edilen anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 Aralık'ta onaylanmış ve 6 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından resmen yürürlüğe girmişti.
Projenin her iki hattı da 2019 sonunda hizmete girecek.
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