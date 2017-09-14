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Rusya gövde gösterisi yaptı

Rusya gövde gösterisi yaptı.22444
  • Giriş : 14.09.2017 / 11:38:00

Rusya 100 bin askerin katıldığı tatbikatla gövde gösterisi yaptı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararı ile başlatılan tatbikat Rusya, Baltık ve Doğu Avrupa'da yapıldıç Avrupalu ülkeler, 100 bin askerle yapılan dev tatbikatın Rusya'nın saldırı hazırlığı olması olarak yorumladı.

Baltık ve Doğu Avrupa'yı kapsayan bölgede başlatılan tatbikat, Avrupa'da büyük bir paniğe neden oldu.

Tatbikat, NATO'da da gerginliğe neden oldu. Rusya'nın tatbikat değil, Avrupa'yı işgal provası yaptığını ifade eden NATO yetkilileri, tatbikata katılan askerlerin sayısının 100 binden de fazla olduğunu iddia etti.

Belarus ve Finlandiya'dan gelen açıklamalarda ise tatbikata sert sözlerle tepki gösterilirken, "Rusların gizli niyetleri var. Avrupa'yı işgal etmek istiyorlar." ifadeleri kullanıldı.

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