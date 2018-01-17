Rusya ile Türkiye arasında kritik görüşme
Amerika'nın Suriye hamlesi Türkiye ve Rusya'yı hareketlendirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın talebi üzerine mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede Suriye’deki gelişmeler, Soçi toplantısı ve Suriye’de rejimin ihlalleri ele alındı.
TRT
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