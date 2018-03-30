Rusya, İngiltere'ye 1 ay süre verdi
Rusya Federasyonu ile İngiltere arasındaki patlak veren krizde son perde. Rus ajan ve kızının İngiltere'de zehirlenerek öldürülmesi sonucu başlayan gerilimde son açıklama Rusya'dan geldi.
Rusya'dan Avrupa ülkelerine misilleme geldi... Moskova'da tüm Batılı ülkelerin temsilcileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Rusya, İngiltere'ye diplomatlarını ülkeden çekmesi için bir ay süre tanıdı. Ayrıca İtalyan ve Finlandiyalı diplomatlar ülkeden kovuldu.
Rus Dışişleri, Rusya'daki diplomat sayısını, Rusya'nın İngiltere'deki diplomatlarının sayısına indirmesi için Londra'ya 1 ay süre verildiğini açıkladı. Bu karar, Londra ve müttefiklerinin, İngiliz topraklarında eski bir Rus casusun zehirlenmesini gerekçe göstererek Rusya karşıtı yaptırım kararları almasına yanıt olarak alındı.
İtalya ve Finlandiya dışişleri bakanlıklarından yapılan açıklamalara göre Rusya, Skripal vakası nedeniyle sırasıyla 2 ve 1 Rus diplomatı sınırdışı eden bu iki ülkenin aynı sayıda diplomatını sınırdışı etme kararı aldı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, aynı şekilde hareket eden diğer ülkelerin diplomatlarını da sınırdışı etme kararı aldı. Moskova'nın sınırdışı edeceği diplomatların sayısı şöyle:
İtalya: 2 diplomat
Finlandiya: 1 diplomat
Polonya: 4 diplomat
Litvanya: 3 diplomat
Hollanda: 2 diplomat
Letonya: 1 diplomat
İsveç: 1 diplomat
Estonya: 1 askeri ataşe
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
Dışişleri'nden İsrail'e tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan eylemlere sert müdahale eden İsrail'e sert tepki geldi.
Mısır'da Sisi yüzde 97 oyla yeniden seçildi
Çin'den ABD'ye uyarı: Sonuna kadar gideriz
Çin'den Amerika Birleşik Devletleri'ne önemli bir uyarı geldi.
Kuzey Kore ile Güney Kore'den kritik toplantı
Kuzey Kore ile Güney Kore arasında kritik bir toplantı yapılacak.
Doğu Guta'da 22 bin kişi tahliye edildi!
Katliamın devam ettiği Doğu Guta'da 22 bin kişi tahliye edildi.