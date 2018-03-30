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Rusya, İngiltere'ye 1 ay süre verdi

Rusya, İngiltere'ye 1 ay süre verdi.13215
  • Giriş : 30.03.2018 / 17:06:00

Rusya Federasyonu ile İngiltere arasındaki kriz gün geçtikçe büyüyor.

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Rusya Federasyonu ile İngiltere arasındaki patlak veren krizde son perde. Rus ajan ve kızının İngiltere'de zehirlenerek öldürülmesi sonucu başlayan gerilimde son açıklama Rusya'dan geldi.

Rusya'dan Avrupa ülkelerine misilleme geldi... Moskova'da tüm Batılı ülkelerin temsilcileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Rusya, İngiltere'ye diplomatlarını ülkeden çekmesi için bir ay süre tanıdı. Ayrıca İtalyan ve Finlandiyalı diplomatlar ülkeden kovuldu.

Rus Dışişleri, Rusya'daki diplomat sayısını, Rusya'nın İngiltere'deki diplomatlarının sayısına indirmesi için Londra'ya 1 ay süre verildiğini açıkladı. Bu karar, Londra ve müttefiklerinin, İngiliz topraklarında eski bir Rus casusun zehirlenmesini gerekçe göstererek Rusya karşıtı yaptırım kararları almasına yanıt olarak alındı.

İtalya ve Finlandiya dışişleri bakanlıklarından yapılan açıklamalara göre Rusya, Skripal vakası nedeniyle sırasıyla 2 ve 1 Rus diplomatı sınırdışı eden bu iki ülkenin aynı sayıda diplomatını sınırdışı etme kararı aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, aynı şekilde hareket eden diğer ülkelerin diplomatlarını da sınırdışı etme kararı aldı. Moskova'nın sınırdışı edeceği diplomatların sayısı şöyle:

İtalya: 2 diplomat

Finlandiya: 1 diplomat

Polonya: 4 diplomat

Litvanya: 3 diplomat

Hollanda: 2 diplomat

Letonya: 1 diplomat

İsveç: 1 diplomat

Estonya: 1 askeri ataşe

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