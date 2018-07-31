Rusya: İran'ı zorlayamayız
Rusya Federasyonu, Moskova'yı ziyaret eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Suriye'de İran güçleri hakkındaki sözleri ile ilgili açıklama yaptı ve İran'ı Suriye'den çıkmaya zorlayamayacakları belirtildi.
Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Anatoly Viktorov, İran'ı askeri güçlerini Suriye'den çekmeye zorlayamayacaklarını açıkladı.
İsrail televizyonuna verdiği röportajda Viktorov, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Moskova'ya yaptığı son ziyarette, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "Rusya'nın Suriye'de varılacak herhangi bir anlaşmada İsrail'in güvenlik konusundaki çıkarlarını gözeteceği mesajı verdiğini" hatırlattı.
Konuşmasının devamında Viktorov, İranlıların, Suriye'deki teröristleri yok etmeye yönelik ortak çalışmalara büyük katkı sağladıklarını vurguladı.
'İran'ın Suriye'deki varlığı BM ilkelerine uygun'
Halihazırda İsrail'in yabancı güçlerin Suriye'den çıkarılması talebinin gerçekçi olmadığını dile getiren Viktorov, İran'ın Suriye'deki varlığının Birleşmiş Milletler (BM) ilkelerine göre tamamen meşru olduğunu savundu.
İsrail'in, Suriye'de İran ya da onun müttefiklerine yönelik düzenlediği hava saldırıları konusunda Moskova'nın tavrının ne olduğuyla ilgili soruya Viktorov, "Biz, İsrail hükümeti tarafından güç kullanılmasını onaylamıyoruz ancak İsrail'in nasıl hareket edeceğine biz karar veremeyiz. İsrail'in bir şeyi yapmasına izin vermek ya da ona engel olmak Rusya'nın elinde değil" yanıtını verdi.
Golan Tepeleri krizi
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 23 Temmuz'da Kudüs'te gerçekleştirdiği görüşmede, Lavrov'un Netanyahu'ya Suriye'deki İran güçlerini, İsrail sınırını oluşturan işgal altındaki Golan Tepeleri'nden 100 kilometre uzakta tutmayı önerdiği belirtilmişti.
İsrail'in Haaretz gazetesinin üst düzey bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberde ise Netanyahu'nun, Lavrov'un bu önerisine karşı çıkarak, "Sınırdan 100 kilometre uzakta da olsa İran'ın bölgeye yerleşmesine izin vermeyeceğiz" yanıtını verdiği ifade edilmişti.
TRT
DİĞER HABERLER
ABD'li yetkililer, Taliban ile görüşme yaptı
Amerika Birleşik Devletleri'nden yetkililer, Taliban ile görüşme yaptı.
Ülkeler alarma geçti! Momo tehlikesi
Mavi Balina oyununun ardından 'Momo' isimli oyun ülkeleri alarma geçirdi.
Trump'ın sözleri dünyayı şaşkına çevirdi
ABD Başkanı Donald Trump'ın sözleri dünyayı şaşkına çevirdi.
Amber Heard'den Johnny Depp'e cevap
Amber Heard'den Johnny Depp'in dövme hamlesine sert bir yanıt geldi.