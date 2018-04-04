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Rusya kadar petrol bulundu!

Rusya kadar petrol bulundu!.11593
  • Giriş : 04.04.2018 / 15:41:00

Bahreyn'de 80 milyar varillik petrol çıkartılabileceğini açıklandı.

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Bahreyn yönetimi, ülkede Rusya büyüklüğünde petrol rezervi bulunduğunu açıkladı. Bahreyn'de 80 milyar varillik petrol çıkartılabileceğini açıklandı.

Bugün basın toplantısı düzenleyen Bahreyn yönetimi, ülkede bulunan petrol rezervinin hacmini açıkladı. Körfez ülkesinin hükümetine göre, yatakta 80 milyar varillik petrol bulunuyor. Bu miktar, Bahreyn’in Rusya kadar petrole sahip olduğu anlamına geliyor.

Doğal Kaynaklar ve Ekonomik  Güvenlik Yüksek Komitesi hafta başında yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki petrol  sahalarından çok daha büyük rezerve sahip hafif kaya petrolü kaynağı ile çok  miktarda derin gaz bulunduğunu belirtilmişti.

Bu keşfin ülkede ilk petrol kuyusunun açılışının yapıldığı 1932  yılından bu yana ilk olduğu aktarılan açıklamada, yeni petrol sahasının,  Bahreyn'in rekabet kabiliyetini destekleyeceği, kalkınma girişimleri ve  projelerinin uygulanmasının sürdürülmesine de katkı sağlayacağı kaydedilmişti.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri arasında en az petrol kaynağına sahip olan Bahreyn, günlük yaklaşık 45 bin ile 200 bin varil arasında  değişen miktarda ham petrol üretiyor. Yüzölçümü 765.3 kilometrekare olan Bahreyn, İstanbul'un Şile ilçesinden bile ufak.

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