Rusya: Kanıtları yakında açıklayacağız!
Suriye'de ateşkes isteyen Rusya'dan Halep'te yaşananlara ilişkin açıklama geldi. Kremlin, savaş suçlarının kanıtlarını yakında açıklayacakları belirtildi.
Rusya adına açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova Suriye'de istikrarın sağlanması için yeni kararlar alındığını sözlerine ekledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, haftalık basın toplantısı düzenledi Zaharova, Halep'in kurtarılmasını Suriye'deki durumun istikrar kazanması ve ülkenin toprak bütünlüğünün korunması bakımından önemli bir aşama olarak gördüklerini belirtti.
Zaharova ayrıca, militanların Halep'te işlediği savaş suçlarının kanıtlarıyla birlikte çok yakında kamuoyuna açıklanacağını duyurdu. Son militanların 23 Aralık'ta ayrılmasıyla dört yıldan sonra yeniden tamamen hükümetin kontrolüne geçen Halep'ten bahseden Zaharova, "Suriye'de askeri ve siyasi durumdaki olumlu değişimleri, tatmin olma hissiyle izliyoruz" ifadelerini kullandı.
Bunların yanı sıra Halep'te Bulgaristan'da üretilmiş silahlar bulunduğuna ilişkin haberlerin soru işaretleri yaşattığını belirten Zaharova, "Anlaşılan Sofya (silah) ihracatını düzenlemekte acele etmiyor" dedi
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