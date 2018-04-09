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Rusya kimin vurduğunu açıkladı

Rusya kimin vurduğunu açıkladı.13297
  • Giriş : 09.04.2018 / 10:39:00

Rusya Federasyonu, Suriye'deki havaalanını kimin vurduğunu açıkladı.

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Suriye'de rejime ait Tayfur askeri havaalanına yapılan füze saldırısı ile ilgili Rusya'dan açıklama geldi. Rusya, saldırıdan İsrail'i sorumlu tuttu.

Suriye resmi haber ajansı SANA, ülkenin merkezindeki Tayfur askeri havaalanına füze saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu. SANA "Tayfur havaalanını birden fazla füze vurdu" ifadelerini kullandı. Rusya saldırının Lübnan hava sahası içerisinden, İsrail savaş uçakları tarafından düzenlendiğini duyurdu. Rusya, iki İsrail savaş uçağı tarafından atılan 8 füzeden 5'inin Suriye hava savunma savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu. Suriye ise Rusya'nın ardından yaptığı açıklamada İsrail'i suçladı. Suriye devlet medyasında "T-4 Havaalanına Lübnan hava sahasından gerçekleşen saldırı birkaç füze ateşleyen F-15 hava araçları tarafından düzenlendi" ifadesi yer aldı.

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