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Rusya'nın ABD hazırlığı!

Rusya'nın ABD hazırlığı!.20486
  • Giriş : 09.04.2018 / 08:45:00

Rusya Federasyonu, Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı hazırlık yapıyor.

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Sepet Beşik

Rusya Federasyonu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'deki füze saldırısı ya da benzeri saldırılarına karşı askeri pozisyonunu değiştirme kararı aldı.

Suriye'de bulunan Rus füze savunma S-400 sistemi aktive edildi. İki motorlu yüksek irtifa önleme uçağı olan MIG-31'ler de 24 saat devriye geziyor. Esad rejiminin ABD füzelerin menzilinde 20 kritik bölge ve üssü olduğuna dikkat çekiliyor.

Üslerin bazılarında Rus askeri varlığının bulunduğu da gelen bilgiler arasında. ABD'nin Rus askerlerinin olmadığı bölgeleri hedef alabileceği belirtiliyor. Suriye içindeki Rus askeri varlığı olan tüm üslerde kırmızı alarm verilmiş durumda. Olası bir ABD müdahalesine karşı ABD donanmasına ait gemi ve uçaklara karşı ateş açılacağı ileri sürülüyor.

ABD'nin olası Esad askeri noktalarını Akdeniz'deki gemilerinden vurabileceği tahmin ediliyor. ABD'nin bu hareketle hem Rusya hem İran'a da bir cevap vermek istediği yorumları dikkat çekiyor.

NTV

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