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Rusya'nın başkenti Moskova'da alarm

Rusya'nın başkenti Moskova'da alarm.10551
  • Giriş : 29.06.2018 / 15:13:00

Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan havalimanında kaos yaşandı.

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Rusya'nın başkenti Moskova'da Domdedovo Havalimanı'nda korku dolu anlar yaşandı. Havalimanının bir bölümünün kordona alındığı, bir kişinin de yerde yattığı öğrenildi.

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