Rusya'nın başkenti Moskova'da alarm
Rusya'nın başkenti Moskova'da Domdedovo Havalimanı'nda korku dolu anlar yaşandı. Havalimanının bir bölümünün kordona alındığı, bir kişinin de yerde yattığı öğrenildi.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
Esad yine kan döktü! Bu kez hastane vuruldu
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülkesini yine kana buladı.
Putin ile Trump için flaş açıklama
ABD Başkanı Donald Trump ile Rus lider Putin'in görüşmesi ile ilgili açıklama geldi.
Prens William, Filistin lideri ile görüştü
Prens William, Ramallah'a gelerek Filistin lideri ile görüştü.
Trump: Melanie yüzünü gerdirirse söylerim
ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melanie hakkında açıklama yaptı.
Trump-Kim görüşmesinin faturası belli oldu
ABD Başkanı Trump ile Kim'in görüşmesinin faturası belli oldu.