Rusya'nın başkenti Moskova'da bomba alarmı
Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda bomba alarmı verildi. Kremlin Sarayı yakınlarında şüpheli bir eşya nedeniyle kaos yaşandığı öğrenildi.
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