Rusya'nın Suriye'deki hava üssüne İHA'lı saldırı
Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki Hmeymim Hava Üssü'ne kime ait olduğu bilinmeyen İHA'lar tarafından saldırı düzenlendiğini duyurdu.
Bakanlık, tespit edilen insansız hava araçlarının vurulduğunu, olayda maddi hasar meydana gelmediğini ve can kaybı yaşanmadığını açıkladı.
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