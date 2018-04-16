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Rusya'nın Türkiye çıkışına Rusya'dan cevap!

Rusya'nın Türkiye çıkışına Rusya'dan cevap!.13886
  • Giriş : 16.04.2018 / 16:17:00

Rusya'nın Türkiye çıkışına Rusya Federasyonu'ndan açıklama geldi.

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Sepet Beşik

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 'Türkiye ile Rusya'yı birbirinden ayırdık' sözlerine Rusya'dan yanıt geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'ye yönelik saldırıların Türkiye ile Rusya'yı birbirinden ayırmadığını belirtti.

Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre, Fransa lideri Macron'un, cumartesi sabahı Suriye'nin hedef alındığı operasyonu Türkiye'nin desteklemiş olması, Rusya'nınsa kınamasına gönderme yaparak, "Bu saldırıyla Türkleri Ruslardan ayırdık" ifadelerini kullanması Peskov'a soruldu.

Peskov Macron'un ifadelerini değerlendirmesi istenince, "Moskova ve Ankara'nın görüşlerinin bir dizi konuda birbirinden farklılık gösterdiği kimse için sır değil. Fakat bu durum, görüş alışverişi yapmaya ya da görüşlerimizdeki bu farklılıkları tartışmaya devam etmemizi engellemiyor" ded

HÜRRİYET

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