Rusya'nın Türkiye çıkışına Rusya'dan cevap!
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 'Türkiye ile Rusya'yı birbirinden ayırdık' sözlerine Rusya'dan yanıt geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'ye yönelik saldırıların Türkiye ile Rusya'yı birbirinden ayırmadığını belirtti.
Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre, Fransa lideri Macron'un, cumartesi sabahı Suriye'nin hedef alındığı operasyonu Türkiye'nin desteklemiş olması, Rusya'nınsa kınamasına gönderme yaparak, "Bu saldırıyla Türkleri Ruslardan ayırdık" ifadelerini kullanması Peskov'a soruldu.
Peskov Macron'un ifadelerini değerlendirmesi istenince, "Moskova ve Ankara'nın görüşlerinin bir dizi konuda birbirinden farklılık gösterdiği kimse için sır değil. Fakat bu durum, görüş alışverişi yapmaya ya da görüşlerimizdeki bu farklılıkları tartışmaya devam etmemizi engellemiyor" ded
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
Türkiye Konsolosluğu'na saldıracaklardı!
4 kişinin Hollanda'da bulunan Türkiye Konsolosluğu'na saldıracak iken yakalandığı öğrenildi.
Küba'da tarihi gün! Yeni başkan seçiliyor
Efsane lider Fidel Castro'nun ülkesi Küba'da tarihi bir gün yaşanıyor.
ABD'li ünlü avukat protesto için kendini yaktı!
ABD'nin ünlü avukatlarından David Buckel, protesto macıyla kendini yaktığı yerde yaşamını yitirdi.
Trump'tan bir Suriye tweeti daha!
Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündeme oturan ABD Başkanı Trump, bir tweet daha paylaştı.
Terör örgütü Boko Haram'ın kalesine operasyon
Boko Haram'ın "kalesi" olarak bilinen Sambisa Ormanı'na operasyon düzenlendi.
İran: Saldırı bir tiyatroydu
İran Devrim Muhafızları Danışmanı Hamidrıza Mukaddemfer, Suriye'ye düzenlenen saldırı ile ilgili açı